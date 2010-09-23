Мисс Украину-2010 «убили» на съемках фильма по просьбе Ван Дамма

Съемки щедро анонсируемого в Украине фильма, которые спонсирует владелец конкурса "Мисс Украина" и бизнесмен Александр Онищенко, начались. Вопреки заявлениям о том, что съемки пройдут в Украине и Лас-Вегасе, первые сцены отсняты в Бухаресте. По сделанному ранее Ван Даммом заявлению, бюджет картины составляет 51 миллион долларов (из них 10 - вклад Онищенко). В марте этого года Александр Онищенко обещал, что съемки начнутся в апреле, а задержка обусловлена поиском актеров, декораций и пр. Спустя полгода с момента последнего заявления о старте процесса, съемочная группа собралась в Бухаресте. Туда же на несколько дней отправилась Мисс Украина 2010 Екатерина Захарченко, которая сыграла свою первую роль в кино - 30-секундную, зато по личному приглашению Ван Дамма. В центре сюжета фильма "Оружие" (а не "Башня", как заявлялось ранее) бандиты и сам Жан-Клод Ван Дамм в главной роли. Катя Захарченко исполняет роль эпизодическую - в начале ленты мы увидим ее в роли невесты русского мафиози. Отца невесты убивает прямо на ее свадьбе некий таинственный официант - он же главный герой в исполнении Ван Дамма. По словам Кати, на эту роль она попала случайно - после финала "Мисс Украина" ей прислал смс Ван Дамм и пригласил в фильм. На съемки в Бухарест Катя повезла свадебное платье Stella Shakhovskaya, чем несказанно обрадовала тамошних костюмеров - по их мнению, именно так должно выглядеть платье русской невесты. С обилием страз и бисера.