Ахметов получил в подарок крупнейший морской порт в Украине

Как сообщает «КоммерсантЪ-Украина» в публикации «В порт прибыл новый начальник», 30 июня пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины сообщила, что исполняющим обязанности начальника МТП «Южный» назначен Александр Лагоша, бывший глава стивидорной компании «Авлита», входящей в «Метинвест Холдинг» Рината Ахметова. В министерстве также пояснили, что предыдущий и. о. Вадим Пархоменко уволился по собственному желанию. А.Лагоша работал в стивидорной компании «Авлита» с 2007 до апреля 2008 г. в качестве финансового, а затем генерального директора. Вчера он заявил, что главной своей задачей на новой должности считает увеличение грузопотока и улучшение финансовых показателей порта. В пресс-службе Министерства транспорта и связи официально комментировать причину смены и. о. начальника порта отказались. Однако неофициально заявили, что показатели грузооборота порта в мае-июне снизились по сравнению с прошлогодними. «Кроме того, нас беспокоит начавшаяся потеря позиций государства в отношениях с частными инвесторами», – пояснили в министерстве. Напомним, Вадим Пархоменко был назначен и. о. начальника порта Южный 9 апреля. А уже 20 апреля Антимонопольный комитет оштрафовал порт на 1 млн. грн. и обязал его в течение десяти дней установить равные скидки и для себя, и для стивидорной компании «Трансинвестсервис». «Это было крайне опасное решение, которое и привело к потере дохода портом», – пояснил член комитета Верховной рады по транспорту и связи Юрий Крук. По его словам, частная компания «Новофлот» также вынуждала Южный передать часть услуг по буксирной проводке флота в акватории, а также выплатить компенсацию стивидорной компании «ТИС» за дноуглубительные работы.