Глава Молдовы перепутал унитаз с биде

Последняя поездка и.о. президента Молдовы Михая Гимпу в Румынию была омрачена казусом. Проживая в гостинице «Трояна» в городе Яссы, и.о. президента не смог разобраться с оборудованием ванной комнаты. Как пишет румынский таблоид Сlick!, он якобы сходил «по большому» не в унитаз, как это делают все люди, а в биде. «Скорее всего, он впервые столкнулся с таким оборудованием, а инструкции не было», - пошутила горничная гостиницы. Чтобы подобные казусы не повторялись, таблоид рекомендовал министерству иностранных дел Республики Молдова организовать экспресс-курсы этикета для всех молдавских политиков, выезжающих за границу.