У Хаттона отобрали лицензию за выпивку и наркотики

Экс-чемпион мира проходит лечение от алкогольной и наркотической зависимости в реабилитационной клинике Федерация бокса Великобритании лишила бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Рикки Хаттона боксерской лицензии, а также наложила на него штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (более 30 тысяч долларов). Причиной для подобного решения стал образ жизни спортсмена, порочащий лицо профессионального спорта. Однако в то же время Хаттон, который последний раз выходил на ринг в 2009 году, сохранил за собой право осуществлять промоутерскую деятельность. Отметим, что в настоящий момент Хаттон проходит лечение от алкогольной и наркотической зависимости в реабилитационной клинике. По словам боксера, с помощью наркотиков и выпивки он пытался подавить депрессию, нахлынувшую на него после завершения карьеры.