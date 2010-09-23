Участница конкурса Мисс Великобритания оказалась бывшей проституткой

Оргкомитет Мисс Великобритания отстранил от участия в конкурсе одну из претенденток Лору Эннс после того, как узнал, что в прошлом девушка занималась проституцией. Выяснилось, что в 1999 году в возрасте 16 лет будущая королева красоты позировала топлес, а также работала в массажном салоне, оказывающем своим клиентам услуги сексуального характера, сообщает The Sun. Газета отмечает, что это не первый скандал, связанный с Эннс. За несколько месяцев до этого, ее лишили титула Мисс Корнуолл за то, что умышленно неверно указала свой возраст - 22 года, а не 27 лет, как было на самом деле. После этого она была лишена права участвовать в конкурсе Мисс Англия. Несмотря на это, летом 2010 года Эннс стала обладательницей короны королевы красоты города Плимут, а также получила право принять участие в конкурсе Мисс Великобритания. За этот титул могут бороться девушки старше 25 лет. Когда Эннс стала претенденткой на титул Мисс Великобритания, оргкомитет конкурса не знал подробностей ее прошлого. Конкурс Мисс Великобритания - 2010 состоится в декабре. Напомним, ранее стало известно, что обладательница титула Мисс США-2010 Рима Факих оказалась победительницей конкурса стриптизерш.