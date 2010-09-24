Абрамович хочет купить привезенный из Украины российский флаг

В среду, 22 сентября, в российской столице открылась международная художественная ярмарка АРТ Москва, на которой также представлена Украина. В этом году к участию в АРТ Москва приняты галереи из 15 стран, среди которых и украинская Галерея Татьяны Мироновой (MironovaGallery). В российской столице галерея представит работы трех современных художников - украинки Оксаны Мась, американского художника украинского происхождения Дэвида Датуна и украинской художницы Жанны Кадыровой. Дэвид Датуна специально для Арт-Москвы подготовил премьеру инсталляции Российского флага под оптическими линзами. Основа инсталляции - коллаж, созданный из вырезок прессы. В частности, в канве произведения - 4 Горбачева, 3 Путина, 2 Медведева и 4 Ельцина, а также государственная символика, матрешки, раритетные жигули, Газпром, деревенские пейзажи, фото Романа Абрамовича и Даши Жуковой, певец Николай Басков и его подруга, обладательница титулов Мисс Россия (2001) и Мисс Вселенная (2002) Оксана Федорова, а также другие известные российские личности. Как сообщили Корреспондент.net представители MironovaGallery, сейчас ведутся переговоры с представителем Абрамовича о покупке этого флага - его стоимость составляет 100 000 у.е. Также художник Дэвид Датуна представит концептуальные инсталляции из посуды Тарелки судьбы с идеей пробуждения и переосмысления духовности в человеке. Украинская художница Оксана Мась презентует на АРТ Москва философские инсталляции Конституция. Конституция с латинского означает устройство. Арт-устройство Мась представляет собой колеса от автомобиля, которые по окружности выложены цветными пысанками. На стенде будут колеса с желто-золотыми и голубыми пысанками - то есть, цвета национального украинского флага. Жанна Кадырова представит скульптурные карты областей и городов, состоящие из граней, рубленных и ломаных фрагментов кафельной плитки. Здесь каждую работу можно ассоциировать с определенной территориальной областью, городом, улицей, как своего рода, пространствами жизни. "Погрузившись в круговорот навязанных устоев, город исчезает как сообщество, как сумма своих жителей, превращаясь в абстракцию, в нагромождение не поддающихся осмыслению форм", - охарактеризовали работу Кадыровой в MironovaGallery. Еще одним концептуальным дополнением будут Планеты от Кадыровой. Именно в рамках такой технологичной планеты, которая показана блеклой, треснутой, кафельной, возможно, и находится человечество в эпоху технологического прогресса, предполагает художница. 14-я ежегодная Международная художественная ярмарка АРТ Москва пройдет в Центральном доме художника до 26 сентября. В этом году она проходит под девизом Медиализация.