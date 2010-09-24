Amazon опубликует роман Оксаны Забужко на английском языке

Крупнейший в мире онлайн-магазин Amazon издаст на английском языке роман украинской писательницы Оксаны Забужко Полевые исследования украинского секса, сообщает КоммерсантЪ-Украина. Роман будет издан как на бумаге, так и в электронном варианте - специально приспособленном для чтения с устройства Amazon Kindle. Бумажный вариант будет распространяться во всех крупных магазинах художественной литературы на английском языке. Роман Забужко вошел в список из шести произведений, которые Amazon намерен издать следующей весной. В перечень также попали романы Дочь висельщика Оливера Потча, Граница абсолютной силы Мартина Реведрадо, Старый город Лина Же, Пиццикато: похищение волшебной скрипки Русалки Рех, Пепита Хименес Хуана Валеры. В рамках издательской программы Amazon публикует знаковые, однако, неизвестные англоязычному читателю произведения. Роман Полевые исследования украинского секса является самым известным и наиболее коммерчески успешным романом Оксаны Забужко. Напомним, что в декабре 2009 года вышел новый роман Оксаны Забужко - Музей покинутих секретів, над которым она работала семь лет. В мае 2010 года состоялась презентация аудио-книги Оксана Забужко читає свої вірші, куда вошли избранные стихи из сборника Друга спроба, начитанные самой писательницей.