Обама опоздал на собственное выступление в штаб-квартире ООН

Сегодня, 23 сентября, президент США Барак Обама не успел прибыть в зал Генеральной ассамблеи ООН ко времени своего выступления. Как сообщил председатель Генассамблеи Йозеф Дайс, глава Белого дома обратится к участникам форума позднее. "Поскольку президент Обама не смог прибыть в зал ко времени своего выступления, он обратится к Генассамблее позже", - объявил Дайс. Тем временем, вместо Обамы на трибуну поднялась президент Швейцарии Дорис Лойтард, которая должна была выступать по списку следом за Обамой. Отметим, что 44-й американский президент все же выступил на заседании Генассамблеи. В своей речи он коснулся вопросов ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы и др. Как известно, по традиции президенты США выступают вторыми по счету среди глав государств и правительств на общеполитических дебатах. Сегодняшний случай опоздания американского лидера - первый за многие годы.