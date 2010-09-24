В подъездах и лифтах Харькова висят плакаты с фото Януковича

В подъездах и лифтах харьковских многоэтажек развешаны рекламные плакаты с брендом Партии регионов и фото президента Виктора Януковича. На плакатах написано: "Партия регионов – наша партия, Янукович – наш президент". Напомним, что пункт 3 указа президента "О недопущении нарушений закона во время предвыборной агитации" гласит: "Установить, что размещение социальной рекламы с использованием имени и изображений президента Украины осуществляется только с его согласия". "Запретить использование имени и изображения президента Украины для проведения предвыборной агитации", - отмечено там.