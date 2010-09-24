Фримен ушел от жены к ее внучке

Самый известный голливудский актер-афроамериканец Морган Фримен («Побег из Шоушенка») официально развелся с женой Мирной Колли-Ли после 26 лет брака. Первые вести об их размолвке появились в конце 2007-го, но реально это произошло лишь в июле этого года, сообщает Trend.az. Причина разрыва — более чем скандальна. Поговаривают, что 73-летний актер ушел от жены... к внучке своей первой супруги 17-летней Эдине Хайнс. Некоторые заокеанские СМИ даже сообщали, что Фримен собирается узаконить с ней отношения, однако пока эти слухи не нашли подтверждения. Сам Морган тепло отзывается об Эдине. В своей автобиографической книге «Горд называть Миссисипи своим домом» он называет ее «любящей, интеллигентной и талантливой молодой женщиной». А слухи насчет романа отрицает: «Это все бред. Я просто о ней забочусь!». Как бы то ни было, развод состоялся. Как рассказал адвокат Фримена Уильям Райт, супругам удалось расстаться полюбовно. «Судебный процесс не потребовался. Все счастливы, что история завершена», — заявил Райт. «Обе стороны довольны соглашением о разводе», — подтвердила адвокат Мирны Кэй Тернер. Говорят, что «мирное соглашение» обошлось актеру в $29 миллионов — по миллиону за каждый прожитый год + 3 в качестве моральной компенсации.