Путина в России считают втрое влиятельней, чем Медведева

24 сентября 2010, 10:47

Из проекта федерального бюджета на ближайшие три года, одобренного накануне правительством РФ, следует, что премьер-министр Владимир Путин в три раза влиятельнее, чем президент Дмитрий Медведев, поскольку контролирует в три раза большие финансовые потоки. В следующем году из 9,35 трлн рублей расходов федерального бюджета 9,04 трлн рублей (96,7%) должны быть потрачены через госпрограммы. Еще 312,2 млрд рублей (3,3% расходов) - так называемые непрограммные расходы: на собственное содержание ведомств. Структуры, напрямую подотчетные премьер-министру, в следующем году получат в свое распоряжение почти 7 трлн рублей бюджетных средств. Подчиненные президента администрируют только 2,14 трлн рублей. Причем ресурсы премьерских структур год от года будут расти, а президентских - падать. К 2013 году расходы бюджета первых должны вырасти почти до 7,5 трлн рублей, а вторых - снизиться до 1,8 трлн рублей. Самый "обеспеченный" министр тоже подчиняется премьеру - это вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Его ведомство в следующем году распределит 3,9 трлн рублей - и дальше по нарастающей: в 2012 году - почти 4,5 трлн рублей, а в 2013 - 4,8 трлн рублей. Второй в рейтинге влиятельности - министр обороны Анатолий Сердюков. Далее идут министр транспорта Игорь Левитин, глава МВД Рашид Нургалиев и министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Как пояснил газете научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, от того, какими ресурсами располагает ведомство, какова способность его руководителя выбивать деньги из бюджета, зависит его влиятельность. "Чем больше величина ресурса, тем больше министра уважают и любят, тем лучше всем его подчиненным. Это закон бюрократической жизни", - поделился бывший министр. Кроме того, как пояснили изданию эксперты, влиятельность чиновников зависит от того, на какие ресурсы они могут накладывать или не накладывать вето. По этому признаку аналитики считают вторым после Путина человеком в правительстве первого вице-премьера Игоря Шувалова. Таким образом, отмечают эксперты, нынешняя ситуация распределения власти для премьер-министра очень комфортная, и дискуссия о возвращении гораздо выгоднее Путину, чем само возвращение на пост президента, необходимость которого в свете этих данных неочевидна.

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