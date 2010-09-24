Брат Путина возглавил московский банк

С 20 сентября вице-президентом крупного частного московского банка «Мастер-банк» (активы $1,6 млрд) работает двоюродный брат Владимира Путина — Игорь Путин, чей отец является родным братом папы премьер-министра. В банке не говорят, по каким критериям близкий родственник премьера был назначен на столь высокую должность. У Игоря Александровича небольшой опыт работы в банковской сфере — с мая 2007 года входит в совет директоров «АвтоВАЗбанка» (банк АВБ). В 2005 году он был избран председателем совета директоров Самарского резервуарного завода, выпускающего резервуары для нефти и нефтепродуктов, а также ему принадлежит фирма НПК «Энергия», которая занимается восстановлением аккумуляторных батарей на семи железных дорогах. Родственники премьера есть и в ОАО «Согаз» — сын другого двоюродного брата премьера Евгения Путина Михаил занимает должность зампредседателя правления «Согаз», часть которого принадлежит Михаилу Шеломову — сыну двоюродной сестры главы правительства.