Янукович: украинский и русский не очень отличаются

Демократия исключает притеснение граждан по каким-либо признакам, в том числе и в вопросе языка. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович в Нью-Йорке, отвечая на вопросы членов Атлантического совета США «Если говорить, как могут рядом жить люди, которые говорят на украинском и на русском языках, я скажу так: во-первых, они не очень отличаются друг от друга. Поэтому, несмотря на то, на каком бы языке люди не разговаривали, они все хотят нормально жить. Я считаю, что этот вопрос сосуществования стоит не только в нашем государстве. Он существует во многих странах мира. Но в странах с развитой демократией эти вопросы уже давно решены», - заявил глава государства. Янукович особо подчеркнул, что в Украине говорят не только на украинском и русском языках: «Разговаривают на венгерском, румынском, болгарском, греческом, еврейском т.д. В Украине живет около 120 национальностей. Украина очень интернациональное государство, и сегодня речь идет о том, чтобы создать равные условия для проживания в этой стране всех людей, кто здесь живет и имеет украинское гражданство». Как сообщает пресс-служба президента, Янукович поделился планами имплементировать Европейскую языковую хартию в Украине. «Разнообразие культур делает Украину еще более интересной, и угнетение той или иной культуры в современном обществе невозможно. Мы осознаем это и учтем в государственной политике. Т.е. имплементация Европейской языковой хартии в Украине - это вопрос повестки дня», - добавил он.