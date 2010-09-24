Путин отдал жену в монастырь

Патриарх Кирилл якобы назначил жену премьер-министра РФ Владимира Путина Людмилу настоятельницей монастыря возле Пскова. Первым об этой "сенсации" сообщил ЖЖ-пользователь pritula. По информации pritula, слухи о том, что Путина якобы пошла в Псковской монастырь, появились еще год назад. Широкое обсуждение в "ЖЖ" слухов о назначении жены премьера настоятельницей началось после того, как тему в своем блоге поднял известный актер Станислав Садальский. Слух об уходе в монастырь Путиной сейчас смакует вся Псковская область. Именно с процедурой подготовки Путиной в постриг и принятию сана многие местные жители объясняли практически открытое требование псковского губернатора Андрея Турчака о должности главы Санкт-Петербурга - такую плату губернатор якобы хотел за молчание. Ранее СМИ отмечали также и безосновательно повышенный интерес со стороны Путина к этому монастырю. Так, в начале августа стало известно, что премьер личным распоряжением выделил на реставрацию монастыря, расположенного в поселке Елизарово в 28 км от Пскова, огромную для такой маленькой обители сумму из бюджета. Отметим, что ничем не подтвержденные слухи о личной жизни премьера Владимира Путина ходили и раньше, причем о некоторых из них писала и зарубежная пресса. В частности, весьма обсуждаемым было сообщение о том, что премьер якобы собирается развестись с женой Людмилой и жениться на знаменитой чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой.