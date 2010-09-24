Анна Курникова приняла американское гражданство

Популярная российская теннисистка и модель Анна Курникова заявила о том, что приняла американское гражданство, сообщает сайт журнала Maxim. По словам Курниковой, которая уже долгое время живет в США, получение американского паспорта ей показалось логичным шагом после того, как она начала сотрудничать с United Service Organizations - благотворительной организацией, отвлекающей американских солдат от военных будней за рубежом. "Я всегда считала себя наполовину россиянкой, наполовину американкой, - заметила Курникова, принявшая участие в фотосессии для октябрьского номера журнала. - И раньше для меня не имело особого значения, если у меня паспорт гражданки США или нет". Напомним, что в своих интервью Анна и прежде отзывалась о США с любовью: "Я взяла все лучшее, что есть в обеих странах. В Америке я научилась жить просто: захотел - позвонил, и тебе принесут пиццу на дом! В России, кроме культурного пласта (история, книги, музеи), у тебя никогда ничего нет." Курникова - двукратная победительница турниров серии Большого Шлема в парном разряде, экс-первая ракетка мира в парном и юниорском рейтингах. Профессиональную карьеру завершила в 2003 году. Сейчас Анна периодически играет показательные матчи. Так, на Уимблдоне-2010 она выступила в паре со швейцаркой Мартиной Хингис. Анна известна не только своими спортивными достижениями. Куда большее внимание СМИ привлекает ее светская и, особенно, личная жизнь - с 2003 года спортсменка встречается с известным поп-исполнителем Энрике Иглесиасом.