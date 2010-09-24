В Киеве пройдут масштабные гастроли Большого Китайского цирка

24 сентября 2010, 12:29

С 24 сентября по 12 декабря в концерт-зале «Кобзов» на Лукьяновке пройдут масштабные гастроли Большого Китайского цирка. Украина впервые увидит цирковую программу, традиции которой накапливались в Китае 4 тысячелетия, акробатические номера, по сложности исполнения не укладывающиеся в человеческом сознании, и окунётся в экзотическое цирковое действо с восточным колоритом. Цирковое искусство Китая – древнейшее на Земле и уходит корнями в старинные народные игры, традиционные ремёсла и военное дело Поднебесной, глубокий символизм многих номеров связан с китайскими легендами. В программу гастролей Большого Китайского цирка вошли наиболее яркие и захватывающие цирковые выступления. Китайские акробаты традиционно продемонстрируют на арене уникальное мастерство владения телом, граничащее с чудесами. Украсит шоу знаменитый номер «Китайские тарелочки», которые издревле символизируют солнце, а артисты, вращающие их на тонких палочках до четырёх штук в одной руке, становятся посредниками между светилом и людьми. Традиционные цирковые номера Китая совершенствовались тысячелетиями, а теперь дополняются современными высокотехничными элементами. Уходит в глубь веков история «Шелкового номера» – в нём более десятка артистов выполняют акробатические трюки среди вьющихся по арене многометровых шелковых полотен. В программу гастролей вошел номер, в котором около 20-ти эквилибристов выполняют сложные трюки, находясь на одном двигающемся велосипеде. Также будут представлены номера жонглёров, руками и ногами манипулирующие многочисленными китайскими зонтиками, хрупкими сосудами и даже столами. Выступят на арене Китайского цирка и мифические животные – драконы и тигры. Специально к гастролям Большого Китайского цирка в концерт-зале «Кобзов» будут созданы эффектные декорации по древним китайским эскизам. Традиционные костюмы китайских цирковых артистов вызывают восхищение обилием золота, яркими красками и роскошной ручной вышивкой. Большинство артистов Китайского цирка – подростки, а главное отличие цирков Европы и Китая в том, что в европейском цирке взрослые артисты выступают для детей, а в китайском цирке дети – для взрослых зрителей. Посвятить жизнь цирку – в Китайской Народной Республике большая удача, так как эта профессия здесь издревле пользуется большим уважением и поддерживается государством на самом высоком уровне. Артисты начитают обучаться мастерству с трёхлетнего возраста, пройдя строгий отбор в специальные школы, где конкурс зачастую составляет 2-3 тысячи человек на одно место. К 10-12 годам юные артисты становятся настоящими звёздами арены, заслуживают звания лауреатов многих международных цирковых фестивалей. В программу гастролей Большого Китайского цирка войдут так же выступления лучших артистов цирка «Кобзов».

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