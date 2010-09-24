Усама бен Ладен больше не "террорист номер один"

Западные спецслужбы усилили действия с целью захвата или ликвидации Анвара аль-Авлаки, который сейчас получил статус "террориста номер один". По оценкам специалистов, он сегодня представляет собой более серьезную опасность, чем Усама бен Ладен, который после терактов 11 сентября 2001 года был вынужден отойти от активной деятельности, чтобы попытаться сохранить себе жизнь. 39-летний йеменец Анвар аль-Авлаки включен в составленный и обновленный ЦРУ США список лиц, подлежащих "немедленной ликвидации", так как представляет собой особую террористическую угрозу для современного общества. Родившийся в США в семье выходца из Йемена, аль-Авлаки является на сегодняшний день самым известным радикальным исламистом, которые активно используют Интернет и видеотехнику для пропаганды терроризма и мобилизации фанатично настроенных сторонников на борьбу с Западом. Только в популярной сети YouTube до недавнего времени находилось 1,9 тысячи видеороликов с лекциями Анвара аль-Авлаки.