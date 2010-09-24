Депутат Царьков: Какая-то тварь угрожает моему сыну!

В преддверие местных выборов все больше ожесточается борьба между властью и оппозицией. Из каждого лагеря доносятся обвинения в адрес друг друга. И уже не редкость прямые угрозы в адрес политиков. Как рассказал член КПУ Евгений Царьков уже несколько дней кто-то терроризирует его сына. Мы решили опубликовать дословный телефонный разговор с коммунистом, семье которого сейчас угрожает опасность. - Добрый день, Евгений Игоревич! В пресс-службе КПУ появилось сообщение, что последние две недели в Ваш адрес поступают угрозы жизни и здоровью. На сколько это отвечает действительности? - Я не причастен к данному сообщению. Лично от меня никаких заявлений не поступало. Это инициатива моих коллег. Я не хочу лишний раз пиариться, мне это не нужно. Я – депутат, а наша профессия, к сожалению, включает в себя такие неприятные моменты, как угрозы: звонки, сообщения, письма (в том числе и на электронную почту приходят неприятные послания). С этим рано или поздно сталкивается каждый политик. Мне и раньше приходили подобные «предупреждения», так что у меня уже давно выработался стойкий иммунитет. - Но теперь угрожают и Вашей семье? - Да, какая-то тварь стала угрожать моему сыну! Только конченые люди могут так поступать. - У Вас есть догадки, кто может за этим стоять? -Нет, догадок у меня нет. И во время предвыборного периода как-либо комментировать происходящее я не хочу. - А с чем связаны угрозы? - Я не буду это обсуждать, свои проблемы я решу сам. Как выяснилось, никаких надежд на наши правоохранительные органы я полагать не могу. Да был звонок, после чего мне предложили установить специальную кнопку для определения адреса анонима.Но за её установку – 1грн. + 75грн/день – абонплата. Ну, вот скажите, что это за тарифы в нашем государстве? Я уж как-нибудь другими способами выясню, что за тварь угрожает моему сыну. Мир не без добрых людей! У меня есть на этот счёт догадки.