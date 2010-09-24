Девушка зятя Тимошенко разделась в водопаде

Даже активное участие в эротических фотосессиях не смогло сделать с Ириной Ольховской, то, что на раз плюнуть сделал зять Юли Тимошенко. После того, как родственник экс-премьера Шон Карр принял модель-блондинку к себе в клип, ее фото облетели весь интернет. Напомним, в видео Ирина сыграла девушку рокера. Сейчас в сети появился еще один фоторяд "девушки Карра. Судя по эротическим фотографиям Ольховской, водопад - одна из любимых локаций фотографов мужского глянца "Playboy". По крайней мере недавно мы публиковали откровенные снимки певицы Даши Астафьевой или не на том же месте.