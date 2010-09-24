Украинская любовница ВАн Дамма сделала себе тату с его именем

Алена Каверина, с которой Жан-Клод Ван Дамм в последнее время проводит больше времени, чем с супругой Глэдис Португез, решила запечатлеть имя возлюбленного на своей девичьей шейке. Так как имя у артиста довольно сложное, девушка ограничилась аббревиатурой, взяв с каждого слова по буковке. Получилась вот такая загадочная и для непосвященных непонятная надпись JCVD. Судя по всему, Алена очень влюблена в своего знаменитого друга, хотя он, вопреки сообщениям в прессе, пока не собирается разводиться со своей законной супругой ради новой любви. Впрочем, Алену устраивает и статус любовницы Ван Дамма, иначе она бы уже давно прекратила эти отношения. А пока пара все больше времени проводит вместе: Жан-Клод частенько наведывается в Киев, а Алена нередко сопровождает любимого в заграничных поездках. Мировая знаменитость и простая девушка из Кривого рога познакомились на отдыхе в Таиланде, но курортный роман быстро перерос в стойкую взаимную привязанность. Как пишет "БЛИК", девушка даже познакомила женатого возлюбленного со своими родителями. Кстати, 49-летний Ван Дамм и сам годится в отцы своей 24-летней подруге.