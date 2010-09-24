Медведько просят разобраться с депутатом, который побил человека

Бютовец Андрей Павловский требует от ГПУ исследовать факт избиения главой "Укрспецэкспорта" Дмитрием Саламатиным руководителя предприятия "Укртермохолод" Юрия Киселева. Соответствующий запрос в пятницу объявил вице-спикер парламента Адам Мартынюк. "Запрос Андрея Павловского к Генпрокурору относительно проверки фактов избиения депутатом, руководителем "Укрспецэкспорта" Дмитрием Саламатиным директора госпредприятия Термохолод", - зачитал он. Раньше сообщалось о том, что Саламатин ударил Киселева креслом по голове в споре, пытаясь получить помещение, в котором находится предприятие Термохолод. Однако уже после инцидента именно Киселева признали хулиганом и выписали штраф.