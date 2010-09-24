Карлу Бруни попросили не петь ради рейтингов Саркози

Советники президента Франции Николя Саркози сочли, что выход альбома его жены Карлы Бруни в ближайшее время может негативно повлиять на отношение французов к главе государства Ранее сообщалось, что Бруни для новой пластинки уже подготовила 24 песни. Однако в настоящее время Саркози подвергается масштабной критике в СМИ. Это связано с неоднозначной реакцией международного сообщества на депортацию цыган из Франции, а также с многочисленными акциями протеста из-за недовольства французов экономической политикой властей. Между тем, неясно, когда Бруни сможет возобновить работу над альбомом, поскольку уже в следующем году начнется предвыборная кампания: в 2012 году французам предстоит выбирать президента, передает Lenta.ru. Ранее на популярности Саркози негативно сказалась публикация фотографий обнаженной Карлы Бруни. Недавно во Франции также вышла скандальна биография Бруни, написанная журналисткой Бесмой Лаури. Отметим, предыдущая пластинка Бруни, получившая название «Comme si de rien n'etait» была крайне холодно встречена музыкальными критиками.