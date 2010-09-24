Завтра в Харьков прилетит президент Польши

Как сообщили в пресс-службе президента Польши, Коморовский посетит Харьков, где примет участие в мемориальных мероприятиях к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Согласно программе визита, президент Польши прибудет в Харьков в первой половине дня. На 11.30 запланировано участие Коморовского в церемонии возложения цветов к памятной табличке на доме бывшей тюрьмы НКВД в Харькове, где весной 1940 года расстреливали пленных поляков. Около 12.00 Коморовский почтит память расстрелянных военнопленных поляков, которые похоронены на местном военном кладбище. По данным польских СМИ, в мероприятиях с украинской стороны примет участие премьер Николай Азаров. Представитель пресс-службы президента Польши не подтвердил и не опроверг этой информации, заметив, что участие главы украинского правительства может подтвердить лишь украинская сторона.