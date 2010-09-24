Янукович встретился с Обамой

Президент Украины Виктор Янукович перед отлетом в Киев побывал на торжественном приеме, который организовал для коллег глава США Барак Обама На торжественный прием от имени президента Соединенных Штатов были приглашены все участники заседания Генассамблеи. Ужин проходил в Американском Музее Естественной Истории, пишет Комсомольская правда в Украине. Барак Обама вместе с супругой Мишель лично приветствовал своих гостей. Уже во время приема он общался с некоторыми из них в неформальной обстановке. Янукович тоже присоединился к коллегам. О чем говорили на этой встрече президенты Украины и США - не сообщается. После приема у Обамы украинский президент отправился в аэропорт имени Кеннеди, откуда вместе с официальной делегацией вылетел в Киев. Напомним, Янукович уже встречался с Обамой 12 апреля этого года. Президент Украины также поучаствовал в ланче с американскими бизнесменами. По итогам встречи в Вашингтоне с Обамой Янукович заявил, что Украина до 2012 года избавится от высокообогащенного урана. По мнению экспертов речь идет о 90 кг урана, которого хватило бы на изготовление нескольких ядерных бомб. В БЮТ заявили, что за фотосессию с Обамой Янукович отдал последний уран. Отметим, в Нью-Йорке Янукович посетил 65-ю сессию Генассамблеи ООН. Всего в этом мероприятии приняли участие руководители 139 стран. Главы государств обсуждали насущные проблемы тысячелетия.