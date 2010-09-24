Бэкхем снова судится с прессой

Дэвид Бекхэм подает в суд на американский журнал «US magazine», который написал о его личной жизни. В заявлении футболиста говорится, что утверждения журнала «не соответствуют действительности». «К сожалению, мы живём в такое время, когда журналы могут печатать ложь, и верят, что это останется безнаказанным», – сказал бывший игрок сборной Англии. Обвинения связаны с публикациями, которые появились в приложении «US magazine» – «In Touch» – которое написало о якобы имевших место быть внебрачных связях Бекхэма в 2007 году в Нью-Йорке. В прошлом году Бекхэм выиграл дело у «Daily Star». Дэвид Бекхэм женат на бывшей участнице группы «Spice Girl» Виктории с 1999 года.