Врачи хотят прооперировать Берлускони

Врачи советуют премьер-министру Италии Сильвио Берлускони провести небольшую хирургическую операцию на левой руке в связи с сильным обострением тендинита (воспалением сухожилия), заявил сам глава правительства некоторым руководителям партии "Народ свободы", лидером которой он является. По данным итальянских СМИ, Берлускони еще не принял окончательного решения о том, стоит ли сейчас проводить такую операцию. Дело в том, что подобное хирургическое вмешательство потребует госпитализации, поскольку операция не может быть проведена амбулаторно. Очевидно, что в условиях резко обострившихся в последнее время противоречий между союзниками по правящей коалиции Берлускони предпочел бы сейчас лично контролировать ситуацию в парламенте Италии, где он планирует выступить с программной речью 29 сентября.