Ирина Ванникова: "Слушая Юлю, Ющенко рисовал лису"

Пресс-секретарь экс-президента впервые рассказала о закулисье его правления. "Я сейчас расскажу один случай, который многое объяснит, сообщила Ванникова, - Однажды премьер Тимошенко пришла на встречу к Президенту Ющенко. Очень долго что-то рассказывала, в чем-то убеждала. Говорила, как это умеет Юлия Тимошенко, пылко, вдохновенно и увлеченно, остановить ее было нельзя. Виктор Андреевич всегда во время встречи делает пометки. Так вот, пока Виктор Андреевич ее слушал, то, между делом, нарисовал на листке бумаги лисичку с большим хвостом, ротик такой - с улыбочкой, с зубками, глазки такие - хитренькие. Рисунок был очень говорящим. Виктор Андреевич прекрасно понимал, с кем он имеет дело, с каким политическим животным – хорошенькой, но хитрой лисой.