Доний посоветовал Колесниченко подлечиться у психиатра

Нунсовец Олесь Доний считает поведение регионала Вадима Колесниченко неадекватной и предлагает ему пройти психиатрическую экспертизу. Так он прокомментировал обращение Колесниченко в СБУ, где тот обвиняет организаторов фестиваля «Гайдамака.UA» в ксенофобии. «Здесь есть проблемы не политического характера, а прослеживается необходимость психиатрической экспертизы. Стоит обратиться к психологам, психотерапевтам по адекватности Колесниченко, который обвиняет в том, чего нет», - отмечает депутат. «У нас на входе на фестиваль висит огромный транспарант с надписью: «Запрещено выражать лозунги нацистского, антисемитского, украинофобской и коммунистического характера. Нарушители будут выдворяться с фестиваля», - сказал Доний. «Колесниченко - известный украинофоб. Это человек, который четко ненавидит украинскую историю, украинскую культуру. Любое упоминание о независимости Украины у него вызывают какую-то непонятную ярость. Он воспринимает очень больно, что Украина получила независимость. Может, у него какая психологическая детская травма, связанная с украинцами. Наверняка он в детстве пережил какую трагедию или психологическую травму», - подытожил депутат. Как известно - главой оргкомитета и главным режиссером фестиваля повстанческой и патриотической песни «Гайдамака.UA» является Олесь Доний. Напомним, регионал Вадим Колесниченко пожаловался в СБУ на фестиваль "Гайдамака.UA". По его словам, в песнях участников фестиваля - групп ТНМК и "Мертвий Півень" прослеживаются ксенофобия и фашистские призывы. Правда, песни, процитированной Колесниченко в обращении к СБУ, в репертуаре группы "Мертвий Півень" не оказалось. Также автором обращения возмущает пресс-конференция по УПА и выступления известных людей с националистическими взглядами. По мнению Колесниченко, фестиваль приведет к разжиганию межнациональной розни в Украине. ЧИТАТЬ ДЕТАЛЬНЕЕ>> Надо отметить, что лекция об УПА действительно есть в программе фестиваля, но, помимо прочего, там также есть и обсуждение судьбы поэта Василия Стуса, выступление детского хора, обсуждение возможности формирования новой оппозиции в Украине и прочее. Также на фестивале будет обсуждаться убийство Вячеслава Черновола и проблемы со свободой слова в Украине. Выступление вышеупомянутых групп действительно планируется, также как и общий "повстанський спів". Впрочем, как уже было сказано выше, самой "ксенофобской песни" в репертуаре "Півня", нет. Сам фестиваль организовывает нунсовец Олесь Доний с творческим объединением "Остання барикада". Объединение существует не первый год и часто организовывает творческие мероприятия, на которых продвигает современную украинскую прозу, поэзию и музыку.