В США Януковича перепутали с Ющенко

В ходе освещения сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в работе которой принимает участие в том числе и украинский президент, произошел забавный эпизод Агентство Bloomberg, производившее съемку выступлений украинского президента, подписало фотографии Виктора Януковича «Виктор Ющенко», передает Фокус. Американское агентство Bloomberg существует с 1981 года. Основано бизнесменом Майклом Блумбергом. Специализируется на экономической, финансовой и инвестиционной информации. Журналисты Bloomberg работают в более чем 70 странах.