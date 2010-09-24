Джоли написала Дженнифер Энистон письмо с примирением

Голливудская актриса Анджелина Джоли написала примирительное письмо бывшей жене своего возлюбленного Брэда Питта, Дженнифер Энистон. Источники сообщают, что однажды утром среди утренней почты киноактриса неожиданно обнаружила письмо от своего злейшего врага - Анджелины. "Анджелина не хочет, чтобы ее жизнь состояла из отрицательной энергии, - говорит источник .- Она устала от того негатива, который существует между нею и Дженнифер. Для нее было действительно сложно переступить через себя и написать своей сопернице письмо с примирением. Конечно, это звучит безумно, но она решила в письменном виде помириться с Дженнифер и предложить ей оставить вражду в прошлом. Для тех, кто знает характер Энджи, такой поступок вовсе не выглядит неожиданным. Она совершенно непредсказуема. В письме Джоли написала, что Дженнифер обязательно станет хорошей матерью и женой: "Она написала, что Дженнифер будет хорошей и любящей матерью, - добавляет источник.- Брэд был очень рад, когда узнал, что Энджи решилась на это, он искренне любит их обоих и давно мечтает об их примирения". В свою очередь Дженнифер была шокирована таким поворотом событий и даже подумала, что ее разыгрывают: "Джен была уверена в том, что ее разыгрывают, - говорит приятель актрисы. - Но, перечитав письмо еще раз, она поняла, что оно действительно написано самой Анджелиной. Письмо было очень хорошим и искренним и это приятно удивило Дженнифер. Она прекрасно понимает, чего стоило Энджи написать его".