Анна Курникова ждет ребенка

29-летняя теннисистка засветила своим округлившимся животиком. Папарацци сфотографировали возлюбленную латинского секс-символа Энрике Иглесиаса возле фитнесс-центра в Майами. На фото явно виден округлившийся животик Анны, который она старалась прикрывать объемной сумкой. Судя по снимкам, срок у Курниковой пока небольшой. Помимо этого, безымянный палец звезды теннисных кортов украшало роскошное обручальное кольцо. По слухам, Энрике наконец-то сделал своей возлюбленной предложение после девяти лет неофициальных отношений.