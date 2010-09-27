Лужков выходит на работу после недельного отпуска

Мэр Москвы Юрий Лужков выходит сегодня на работу после недельного отпуска. Как сообщалось, последние дни он провел вместе с семьей в Австрии, где встретил свое 74-летие. Накануне вечером Лужков уже вернулся в столицу РФ. Сегодня же, по словам пресс-секретаря мэра Сергея Цоя, свой рабочий день градоначальник начнет в 08:00 (07:00 по киевскому времени) по московскому времени, "а закончит поздно ночью". "В течение дня Лужков примет участие в целом ряде мероприятий", - сказал Цой. Между тем, продолжил он, утром не будет традиционного для понедельника совещания мэра со своими заместителями, так как Лужков будет участвовать в церемонии открытия Всемирной конференции ЮНЕСКО. В начале августа этого года он уже уходил в отпуск, но через неделю досрочно вернулся в связи со сложной ситуацией, связанной с аномальной жарой и окутавшим город смогом от лесоторфяных пожаров. На время отсутствия московского градоначальника его обязанности исполнял глава городского стройкомплекса Владимир Ресин. Напомним, ранее многие российские политики и политологи предполагали, что неожиданный отпуск мэра Москвы и его отъезд за границу приведут к добровольной отставке градоначальника столицы России.