Анна Курникова беременна и животик уже видно

Известная российская спортсменка и возлюбленная певца Энрике Иглесиаса находится в интересном положении. Анна Курникова, 29-летняя звезда, засветила свой округлившийся животик. Папарацци сфотографировали возлюбленную латинского секс-символа возле фитнесс-центра в Майами. На фото явно виден округлившийся животик Анны. Судя по снимкам, срок у нее небольшой. Помимо этого, безымянный палец Курниковой украшало роскошное обручальное кольцо. По слухам, известный певец Энрике Иглесиас наконец-то сделал своей возлюбленной предложение после девяти лет неофициальных отношений.