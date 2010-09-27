"Мисс Украина" села на диету и учит китайский

"Мисс Украина-2010" Екатерина Захарченко уже через месяц полетит в Китай. Там 30 октября состоится финал конкурса "Мисс мира-2010". "Подготовку ведем уже неделю, - похвасталась Екатерина. - Мне сшили несколько вечерних и коктейльных платьев. Большинство платьев из натурального шелка и шифона, украшенные драгоценными камнями". До начала конкурса девушка планирует загореть и похудеть. "Перед поездкой посижу на диете, хотя особой необходимости в этом нет, - объяснила конкурсантка. - Не мешало бы немного загореть. Все платья откровенные. Они будут красивее смотреться на загорелом теле. Девушка уже два месяца жила в Пекине. "Ездила туда в прошлом году по работе. Там жара - страшная. Да и вообще климат нездоровый - вес набираешь очень быстро, словно от самого воздуха полнеешь. Однажды поехала туда в феврале в шубе, а там в это время в тени 30 градусов жары. Китайский язык я не знаю, но поздороваться со зрителями по-китайски смогу. В свое время немножко нахватались слов, поэтому пару фраз построить точно сумею". Вчера Екатерина прогулялась по столичном Андреевском спуске. "Купила подарки своим соперницам, - пояснила девушка. - На конкурсе я змагатимусь с 123-мя девушками. Хотела всем привезти сувениры. Между конкурсантками существует традиция обмениваться подарками. Я выбрала подарки с национальным колоритом.