Мэр Коростеня учил горожан готовить деруны

В Житомирской области городской председатель Коростеня Владимир Москаленко на Третьем международном фестивале дерунов провел мастер-класс по приготовлению этого блюда. Об этом сообщили в пресс-службе Коростенского городского совета. Как отмечается в сообщении, после этого Коростенский городской председатель также угощал гостей фестиваля кусочками огромного деруна весом 136 кг. Кроме представителей власти, в празднике приняли участие несколько тысяч коростенцев, творческие коллективы, а также участники - опытные кулинары и начинающие из разных районов Житомирской области, других областей Украины и соседней Беларуси. Гости сами готовили деруны по собственному рецепту и пробовали приготовленное коллегами. В городском парке для участников фестиваля проводились мастер-классы по приготовлению дерунов. Всем желающим предлагали попробовать и деруны, испеченные по старинными рецептам. Фестиваль состоялся в центральном парке культуры и отдыха Коростеня под лозунгом «Дерунам слава!», передает «УНИАН». Главным его действом стал конкурс на самый вкусный дерун.