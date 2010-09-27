Клюев на выходных ходил по базарам

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев в субботу посетил несколько столичных выездных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, организованных Киевской городской государственной администрацией. Клюев ознакомился с ассортиментом продукции, поинтересовался ценами на различные группы товаров. Например, на ярмарке на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы картофель из Черкасской, Черниговской и других областей продавали от 2 до 5 грн. за кг. Как сообщал ForUm, Кабмин принял решение о принятии мер по уменьшению ажиотажа вокруг некоторых продовольственных товаров. В субботу в Киеве работало 10 выездных ярмарок в разных районах города. Кроме того - 60 передвижных точек продаж (по несколько грузовых автомобилей на каждую). Такие ярмарки планируется проводить еженедельно. Покупатели смогут приобрести сельхозпродукцию непосредственно у производителей из разных регионов Украины по ценам на 10-15% ниже рыночных.