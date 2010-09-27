Замминистра обороны Черпицкий отрицает слухи о своей судимости

Заместитель министра обороны Александр Черпицкий опровергает заявление депутата Верховной Рады, председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия Гриценко о наличии у него судимостей. Об этом он сказал в эфире телерадиокомпании «Украина» 24 сентября. «Я заявляю сегодня официально, перед всей аудиторией: я являюсь несудимым, не сидел ни одного дня в тюрьме», - сказал Черпицкий. Он обратился к Гриценко с просьбой предоставить официальное подтверждение правоохранительных органов о наличии у него судимостей. Замминистра отметил, что у него есть документальное подтверждение отсутствия у него каких-либо судимостей. При этом он заявил о том, что намерен подать иск в суд на Гриценко за распространение неправдивой информации о нем. Напомним, 24 марта Кабинет министров назначил Александра Черпицкого на должность заместителя министра обороны-директора Государственного департамента избыточного имущества и земель Министерства обороны. Позже из-за конфликтов связанных с землями Вооруженных сил Украины, Черпицкий потребовал снять Гриценко с занимаемой должности.