В Донецке «короновали» Януковича (ФОТО)

На стенах домов в Донецке появилось граффити, на котором изображен Президент Виктор Янукович с короной на голове. Фото с изображением необычного рисунка разместили в Интернете с подписью «В Донецке короновали Виктора Януковича». Напомним, ранее луганский скульптор Николай Шматько презентовал отлитый из бронзы бюст Януковича, изобразив его в образе римского императора Калигулы. «Бюст Януковича - это мой авторский взгляд на нового политического лидера», - отметил автор. Кстати, недавно появилось и нарисованное изображение бывшего президента Виктора Ющенко - но не на стене дома, а в церкви. Ющенко изобразили справа от Богородицы на сводах греко-католической церкви архистратига Михаила в селе Верин под Львовом.