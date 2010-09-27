Цушко идет в мэры Одессы

Социалистическая партия Украины (СПУ) приняла решение выдвинуть на пост мэра Одессы министра экономики, лидера политсилы Василия Цушко. Об этом на пресс-конференции заявил первый секретарь Одесского городского комитета Соцпартии Украины, председатель молодежной общественной организации "Союз молодых социалистов" Иван Капталан. "Цушко и есть та третья сила, в которой действительно нуждается наш город". Среди достоинств своего кандидата одесские социалисты отметили его солидный опыт политической и хозяйственной работы, принадлежность к команде Президента Украины Виктора Януковича, его молодость и незапятнанную репутацию. Кроме того социалисты решили создать Одесскую общественную инициативу под названием ЦУМ. Эта аббревиатура расшифровывается как "Цушко у мери". В рамках данной инициативы социалисты обратятся к Президенту Украины с просьбой о поддержке кандидатуры Василия Петровича Цушко. Официально обращение к Януковичу, подкрепленое подписями одесситов, будет направлено в начале следующей недели. Напомним, выборы в местные органы власти состоятся 31 октября.