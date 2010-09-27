Самые влиятельные люди в мировом кинематографе

Самым влиятельным человеком в кинематографе, по версии британского издания The Guardian, признан режиссер фильмов Титаник и Аватар - Джеймс Кэмерон. Как сообщается, фильмы собрали в прокате около $4,6 млрд, что и позволило Кэмерону возглавить рейтинг. Вторую строку в списке самых влиятельных кинематографистов занял Стивен Спилберг - режиссер таких культовых фильмов, как Парк Юрского периода, Инопланетянин, Спасти рядового Райана и продюсер Письма с Иводзимы, Флаги наших отцов. Третье место занял актер Леонардо ди Каприо, среди ключевых работ которого издание называет фильмы Начало, Остров проклятых и Титаник. Самой влиятельной женщиной в кино названа Анджелина Джоли, которая заняла 19-ую строку в общем рейтинге. Также, второй и последней, женщиной, сумевшей попасть в первую тридцатку, стала Кэйт Уинслет, которая заняла 29-е место. Всего список насчитывает 100 позиций, на последних местах в списке значатся сами зрители, которые влияют на киноиндустрию при помощи Facebook и других социальных сетей. Напомним, по версии журнала Forbes, Джонни Депп в нынешнем году стал самым высокооплачиваемым актером. Возглавить рейтинг главных богачей Голливуда, ему позволили съемки в таких картинах как Пираты Карибского Моря и Алиса в стране чудес в формате 3D.