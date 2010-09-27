Джулия Робертс чуть что звонит Обаме

На щекотливый вопрос о том, что она хочет успеть сделать перед смертью, звезда не моргнув глазом отвечала: «Как что? Мне еще надо столько свитеров связать, стольких людей обнять, столько книг прочитать, в стольких фильмах сняться!» Однако самый неожиданный вопрос лауреатке «Оскара» задала журналистка с синдромом Дауна (в Испании к таким, как она, особое отношение). «Какой фильм вы предпочитаете - «Красотку» или тот, название которого я забыла?» - спросила девушка по имени Изабель, сорвав аплодисменты зала. «Если выбирать между «Красоткой» и фильмом, который вы забыли, я выбираю «Красотку», - после некоторого раздумья, мило улыбнувшись, выдавила из себя Робертс. Продолжая отшучиваться от вопросов, «красотка» завершила свое общение с прессой рассуждениями о том, как ей удается справляться с проблемами, которых, как и у каждого, немало в ее жизни: «Когда у меня личный или творческий кризис, я просто звоню президенту Обаме, - сообщила она. - А если его нет на месте, то его жене Мишель. И они быстренько все за меня решают».