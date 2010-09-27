Влада Литовченко гуляет по ночам

Известная красотка, экс-манекенщица и владелица модельного агентства Влада Литовченко, которая после замужества взяла фамилию супруга бизнесмена Прокаева (40 лет) спокойно разгуливает по ночному Киеву. Папарацци заметили брюнетку с младшей дочерью Кристиной (10) и мамой Альбиной Михайловной на Михайловской площади. Они беспечно бродили как по улочкам, так и по закоулкам центра, направлялись пешочком домой. Живет Влада с семьей на улице Шелковичной (Печерск). Девочка в нарядном болеро. Кстати, она очень вытянулась и уже почти такого роста, как мама. Взрослые в повседневной одежде. Правда, с виду простой наряд Литовченко - это сплошные брендовые дорогущие вещи. На следующее утро красотка улетала за границу по делам, и мы смогли рассмотреть, что почти весь прикид Влады от «Шанель»: шарф, сумка, спортивные туфли на низком ходу. Стоит такое удовольствие несколько тысяч долларов.