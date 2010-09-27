Як вийти заміж за мільйонера - 12 порад Петра Лістермана

Підчепити багатія можна в тих сферах, де використовується жіноча краса. Займіться модельним бізнесом, беріть участь у конкурсах краси, купіть собі титул "Міс України" чи "Міс Росії". Навіть якщо не талановита, треба пробиватися до шоу-бізнесу. Українські співачки дуже затребувані. По мільйону мені пропонують за Дашу Астаф'єву, Олесю Спєлову, Єву Бушміну. Після виступу на "Євробаченні" Світлани Лободи подзвонив мені рок-співак Ленні Кравіц, запропонував півмільйона. У нього вже була українська наречена - Міла Йовович. Слов'янські дівчата прийшлися до смаку. Відвідуйте всі престижні заходи, куди їдуть найбагатші, щоб повипендрюватися й пошикувати. Якщо маєте гроші, взимку літайте на гірськолижний курорт у Куршевель, навесні - на Каннський кінофестиваль. Побувайте на врученні "Оскара", гонках у Монте-Карло, Бієнале у Венеції. Треба мати такі параметри: губата, сісяста, натуральне волосся, зріст - принаймні 1,74 метра. У дівчини повинно бути приємне обличчя без макіяжу. Зараз мільйонери цінують тургенєвський тип дівчат. Колір волосся ролі не грає. Брюнетки й білявки користуються однаковим попитом. Раніше віддавали перевагу 20-річним, а тепер просять таких, що відбулися як особистості, - від 25 до 30 років. Жінка має бути ніжною й трохи нахабною. Щоб виховати ніжні почуття, читайте російську класику: Буніна, Тургенєва, Купріна. Трохи нахабності можна набратися від Набокова та Булгакова. Зараз олігархам подобаються добрі й ніжні домосідки. Певно, криза всі нерви забирає. Удома хочуть спокою. Одягайтеся скромно, не задерикувато. Ніяких висюльок на шиї та одягу яскравих кольорів. Вульгарність зараз не в моді. Здобудьте вищу освіту й знайдіть роботу. Якщо людина нічим не займається, вона нецікава, з неї не створиш особистості. Бажано мати хобі, щоб чимось захопити чоловіка. Коли отримую серйозне замовлення, відправляю дівчину на курси - вивчати літературу, живопис, етикет. Рот треба відкривати тільки тоді, коли чоловік про щось питає. Ви маєте відчувати, на якій він хвилі, і плисти разом із ним. Головне - увійти в душу. Навчіться готувати й подавати страви, як у ресторані. Коли вийдете заміж, вам це не знадобиться - будуть готувати служниці. Але вам доведеться ними керувати. Візьміть до відома фразу з Булгакова: "Ніколи й нічого не просіть, особливо в тих, хто сильніший за вас. Самі запропонують і все дадуть". Якщо зустрічаєтеся з багатим чоловіком, не просіть у нього грошей. Для мільйонера багатство - комплекс, хворе місце. Не хоче, щоб постійно нагадували, що його "найкраща" принада - гроші. Багатих чоловіків краще не дурити. Вони досить розумні, аби робити великі гроші, тож ваш обман виявлять.