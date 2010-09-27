На Немцова подали в суд

Инспекция ФНС России по Москве отправила иск в суд о взыскании с Немцова налога на недвижимость за его квартиру в центре столицы. Как стало известно "Маркеру", инспекция ФНС России по г. Москве № 5 отправила иск в суд о взыскании с бывшего вице-премьера Бориса Немцова налога на недвижимость за его роскошную квартиру в центре Москвы. Известный политик не хочет платить ни за 2009-й, ни за 2010 г. Еще один иск — о неуплате НДФЛ — будет подан в конце года, если Немцов все еще будет упорствовать. Всего задолженность перед бюджетом на сегодняшний день составляет 46 тыс. руб. — сумма весомая для простого смертного, но ничтожная для Немцова. Создается любопытная ситуация: Немцов судится с одним из своих знакомых, чтобы вернуть проценты за данные в долг $700 тыс., но в то же время