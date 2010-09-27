Как министр финансов Швейцарии рассмешил парламент

В Швейцарии министр финансов Ханс-Рудольф Мерц не смог прочитать в парламенте доклад об импорте мяса из-за приступа смеха. Дело в том, что текст документа оказался усыпан длинными запутанными фразами и трудными экономическими терминами. После фразы "согласно поправке 6А главы второй таможенного положения, опубликованного в так называемых швейцарских пояснениях к таможенным пошлинам, опубликованных в таможенных пошлинах", министр не удержался и начал смеяться. В какой-то момент Мерц понял, что потерял не только логическую нить своего доклада, но и контроль над собой. Тогда ему пришлось признаться, что он абсолютно не понимает, о чем говорит. После этого каждое слово министра депутаты встречали смехом и бурными овациями. Министр предпринял еще одну попытку озвучить доклад. Однако после фразы "некоторые товары, описанные в главе второй, особенно пряные продукты, но только если свойства материала этих продуктов..." подытожил, что в новой главе ничего не изменилось. После этого Мерц себя уже не сдерживал. Развеселившиеся министр и депутаты были уже не в состоянии что-то обсуждать. В результате заседание по импорту мяса было отложено на неопределенный срок. Позже Ханс-Рудольф Мерц признался, что потерял контроль над собой из-за некоторых формулировок доклада. В частности, в числе финансовых терминов, рассмешивших его, было словосочетание "швейцарское облегчение". Отметим, что два года назад Ханс-Рудольф Мерц занимал пост Президента Швейцарии. Ранее он заявил, что в конце 2010 года уйдет в отставку с поста главы минфина.