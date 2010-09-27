Двенадцатая из 14-ти жен короля Свазиленда изменила супругу

В небольшом африканском государстве Свазиленд разгорелся нешуточный скандал — королю Мсвати III изменила одна из его 14 жен. 42-летнему королю наставила рога его 12-я по счету супруга — 22-летняя Нотандо Дубе, на которой Мсвати III женился в 2005 году. Причем, изменяла она с ближайшим соратником короля — министром юстиции Ндумисо Мамба. Как пишут местные СМИ, девушка сбегала из дворца к любовнику, предварительно облачившись в костюм солдата. Тем не менее, кто-то заподозрил неладное, и пару недель назад королевские слуги выследили Нотандо и ее любовника в отеле, всего в 7 км от дворца. Причем в момент «облавы» министра обнаружили... внутри матраса двуспальной кровати. После этого была созвана пятиминутная пресс-конференция, на которой премьер королевства объявил об отставке Мамба. О причинах увольнения глава правительства говорить не стал. Сейчас любовник Нотандо Дубе находится под стражей в ожидании решения суда, а затем проведет в тюрьме лучшие свои годы. Изменницу же покарали... пожизненным проживанием со свекрухой — матерью Мсвати III.