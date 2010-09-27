Ратушняк спросил у киевских таксистов, а не обнаглели ли они

Оценивая проект Налогового кодекса Кабмина, нужно говорить об отдельных статьях, а не критиковать документ в целом, заявил мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. «Кричат киевские таксисты, что дорого 200 гривен платить в месяц. Да вы сядьте, поедьте от аэропорта в центр, да вас за триста гривен не хотят везти! Он за одну поездку зарабатывает 200 гривен, но в месяц их для того, чтобы вашей матери выплатить пенсию, платить не хочет. А не обнаглел ли киевский таксист?!», - возмущен Ратушняк. Он считает, что представителям власти не выгодно уничтожать малый и средний бизнес. «Давайте по конкретным пунктам говорить. Я считаю, за то, что сделали Клюев и Колесников, они выросли в глазах общества многократно. Надо сидеть и по пунктам говорить, в чем претензия, где душат, а не просто огульно – «они все убьют и задушат». Они же прагматичные, грамотные люди, вся команда. Они заинтересованы в том, чтобы был имущим малый и средний предприниматель. Это потребитель их товаров: их бензина, их металлов, строительных материалов, химии», - объяснил мэр Ужгорода. В то же время он отметил, что необходимо также наполнять бюджет, чтобы содержать зависимые от него слои населения. «Но есть еще другая сторона: есть пенсионер, есть калека, есть милиционер, который работает на 800 гривен. Ведь их же тоже надо поднимать. Просто им будет предложено более порядочно, честно поделиться. Единственно, что в Шепетовке и в Киеве надо дифференцированно подходить к налогам. Нельзя в хуторе или в районном центре на 5 тысяч человек платить «пэпэшнику» 200 гривен, и точно так же киевскому таксисту. И этот Налоговый кодекс хочет сдвинуться в этом направлении, сделать дифференцированную шкалу, и это абсолютно правильно», - заявил Ратушняк.