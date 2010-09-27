Влад Яма не приехал в Донецк на гламурную тусовку

В минувшую субботу центр Донецка превратился в настоящую гламурную столицу. Красные дорожки, подтянутые курсанты в парадной белой форме и толпа зевак у «Донбасс Паласа» — так ярко и с размахом в историю города вошел первый Новосветский бал. К гостинице донецкий бомонд начал прибывать к 20.00. Впрочем, большинство гостей предпочитало приезжать не в шикарных авто, а в обычных такси. Из машин с шашечками то и дело выходили дамы в дорогих вечерних платьях. Хотя больше всего зевак поразили сами таксисты. Один из них, с трехдневной щетиной, пулей выскочил из авто, чтобы открыть дверь и подать руку своей пассажирке. «Вот это да! Никогда не думали, что таксисты у нас такие вежливые», — шептались в толпе зевак. В холле отеля за полчаса до начала бала уже негде было яблоку упасть. Правда, гости время зря не теряли. Для них был накрыт фуршетный стол с канапе, мясными закусками, нарезками, бутербродами и десертами. А галантные бармены наливали всем желающим вино, виски и водку. Развлекал гостей камерный оркестр, и некоторые дамы с нетерпением пританцовывали, пока мужья решали свои деловые вопросы, то и дело говоря по мобильным. Кстати, строгого дресс-кода на балу придерживались только женщины. От изобилия ярких вечерних нарядов даже в глазах рябило. А вот большинство кавалеров предпочли вместо фраков и смокингов надеть обычный костюм-двойку с галстуком. «О, а я думал тут только один такой буду», — радостно шепнул на ухо своей даме один из гостей. Среди гостей не оказалось донецких VIP-персон, хотя, к примеру, мэра города Александра Лукьянченко и ждали до самой полуночи. Не было и заявленного организаторами известного хореографа Влада Ямы, который должен был давать мастер-класс. С этим заданием с легкостью справился глава Ассоциации бальных танцев Украины Алексей Литвинов. «Эй, из соседнего зала, идите к нам, сейчас я буду учить вас целоваться в танце», — зазывал налегающих на закуски гостей хореограф. Впрочем, на все призывы мастера танцев публика реагировала вяло. Часть гостей даже через полтора часа после начала бала, все так же суетилась в фуршетном зале. «Как по мне, бал на четверочку и с большим минусом, — поделилась с «Сегодня» Марина Лукашева, одна из гостей. — В плане организации все, конечно, отлично. Но вот люди... Когда я была на похожем балу в Киеве, там народ был поживее: знакомились все друг с другом, танцевали. Тут же все держатся особняком или в небольших компаниях. Вот я пришла одна, и приходится немного скучать. Наверное, у нас просто не привыкли еще к таким мероприятиям», — посетовала девушка. Впрочем, дамам посолиднее бал пришелся по душе. «Наконец-то у нас появилось хоть одно приличное мероприятие, куда можно пойти вдоволь потанцевать среди достойной публики, — объяснила Ирина, одна из посетительниц. — Выехать в ту же столицу не всегда есть возможность и время. А тут все рядом — хорошо, если это станет традицией в нашем городе», — надеется дончанка.