Министр финансов не сдержал смеха во время доклада о мясе

Экс-президент Швейцарии и действующий министр финансов этой страны Ханс-Рудольф Мерц стал очень популярен после своего выступления в парламенте. Выступая перед швейцарскими депутатами с докладом об импорте мяса, политик не смог сдержать свои эмоции и принялся хохотать. На минувшей неделе глава Министерства финансов Швейцарии выступил перед депутатами местного парламента с докладом об импорте мяса. В данном документе присутствовало множество специфических терминов из сферы животноводства. Именно они и рассмешили швейцарского министра, доведя его буквально до истерики. Прочитав следующий абзац: «Согласно поправке 6А главы второй таможенного положения, опубликованного в так называемых швейцарских пояснениях к таможенным пошлинам, опубликованных в таможенных пошлинах», политик заявил: «Если честно, я сейчас не понял, что я вам прочитал». После этого он едва не потерял равновесие, а швейцарские депутаты стали реагировать на каждое слово и жест министра взрывами смеха и аплодисментами. Позже Мерц признался, что до настоящей истерики его довел термин «швейцарское облегчение», встретившийся политику на страницах скучного доклада. В итоге заседание было прервано: работать в такой обстановке депутаты не смогли. Отметим, что представители Союза производителей мяса кантона Граубюнден воспользовались этим случаем в целях рекламы. Они провели акцию в городе Берн, в рамках которой раздавали прохожим упаковки с мясом, на которых был изображен смеющийся министр финансов.