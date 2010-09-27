Собчак дала мастер-класс "Как стать женщиной за три часа"

Под Киевом проходят съемки комедии "Ржевский против Наполеона". Наполеона играет Владимир Зеленский, а Наташу Ростову Светлана Ходченкова, которая по сюжету еще и личный адъютант Наполеона. Для этого Светлане пришлось переодеться в мужчину. Каждый день приносит творческой группе новые сюрпризы. На днях на площадке появилась Ксения Собчак и... провела мастер-класс по превращению мужчины в соблазнительную женщину. Дело в том, что в комедии Ксюше досталась роль хозяйки салона красоты Ксю-Ксю. И вот к ней привели тайного агента - поручика Ржевского, которого играет актер Деревянко. По сюжету ему нужно перевоплотиться в соблазнительную кокетку, чтобы очаровать Наполеона. - О боже! Из этого надо сделать кокетку? - закатывала Ксю-Ксю глаза. - Сколько у меня есть для этого лет? Три часа?! Но мастерство, как известно, не пропьешь - уже на следующий день умело накрашенный поручик Ржевский вовсю строил глазки французскому императору. И тот клюнул! В общем, кино.